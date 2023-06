EvoBus, divisione di Daimler Truck, diventerà Daimler Buses

Dal prossimo 12 luglio EvoBus GmbH, la consociata interamente controllata da Daimler Truck, verrà rinominata Daimler Buses GmbH. Il cambio di nome avverrà in tutta Europa e si applicherà di conseguenza a tutte le società nazionali, Italia compresa.

Anche i centri di assistenza associati, precedentemente noti come BusWorld Home avranno un nuovo nome e saranno rinominati Daimler Buses Service Centers.

"Con EvoBus, abbiamo avuto molto successo per quasi tre decenni - ha detto Till Oberwörder, ceo di Daimler Buses - e ne siamo orgogliosi. Ora non vediamo l'ora di iniziare un nuovo capitolo come Daimler Buses GmbH e vogliamo guidare la trasformazione del nostro settore verso una mobilità senza emissioni e conquistare clienti e talenti. Il nuovo nome ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo perché operare con questo marchio significherà che non dovremo dare molte spiegazioni".

Dopo la fusione di Mercedes-Benz Omnibusse con il marchio Kässbohrer Setra, tutti i brand di autobus (anche per il servizio pubblico) e pullman si erano fusi sotto il marchio ombrello EvoBus 28 anni fa.

Da allora, l'azienda è cresciuta costantemente ed è sinonimo di autobus e pullman di alta qualità in tutti i segmenti. Oggi conta circa 10.000 dipendenti e 13 filiali in tutta Europa.