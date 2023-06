A maggio ancora crescita a doppia cifra per autocarri e bus

Il mercato degli autocarri si conferma positivo e torna a crescere a doppia cifra anche a maggio 2023, mentre i veicoli trainati accentuano il calo registrato ad aprile. Gli autobus inoltre riportano nuovamente un significativo rialzo. I dati sono in un focus dell'Anfia. Analizzando nel dettaglio il mercato di maggio 2023, nel mese sono stati rilasciati 2.959 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+21,8% rispetto a maggio 2022) e sono stati immatricolati 1.469 nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti,(-15,2%), suddivisi in 154 rimorchi (+38,7%) e 1.315 semirimorchi (-18,9%). Nei primi cinque mesi del 2023 si contano 12.291 libretti di circolazione di nuovi autocarri, l'11,3% in più rispetto ai primi cinque mesi del 2022, e 6.971 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-3,7% rispetto a gennaio-maggio 2022), così ripartiti: 548 rimorchi (+0,6%) e 6.423 semirimorchi (-4%). "Si esprime apprezzamento - afferma Luca Sra, Delegato Anfia per il trasporto merci - per la pubblicazione dei provvedimenti attuativi dei 25 milioni per l'acquisto di veicoli per l'autotrasporto stanziati per il 2023 dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che rappresentano un importante strumento di sostegno per il comparto. Tuttavia, a fronte di un parco circolante caratterizzato da un'età media superiore alla media europea e in cui poco meno della metà dei mezzi ha una classe ambientale Euro III o inferiore, si ritiene necessario rafforzare le attuali misure pubbliche a supporto della loro sostituzione con veicoli Euro VI di ultima generazione, superando un modello caratterizzato da incentivi discontinui e da stanziamenti insufficienti a realizzare un vero svecchiamento del parco".