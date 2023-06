Consip, attivi i contratti per 1.000 autobus elettrici

Sono tutti attivi - e dunque disponibili per gli acquisti della p.a - i 5 lotti dell'accordo quadro per la fornitura di 1.000 autobus ad alimentazione elettrica (mini, corti, medio lunghi, lunghi e autosnodati) con tecnologia di ricarica plug-in e/o pantografo (quest'ultima per le versioni lunghi e autosnodati), per un valore contrattuale disponibile di oltre 530 milioni di euro. Lo rende noto Consip precisando che l'iniziativa consente alle pubbliche amministrazioni di acquisire i veicoli con le risorse previste dal Pnrr (Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica". - Investimento 4.4 "Rinnovo flotte bus, treni verdi"), rispettando le scadenze del Piano: stipula contratti entro il 31 dicembre 2023 ed entrata in servizio di almeno 2.690 autobus entro il 30 giugno 2026.

Il contratto prevede due opzioni: acquisto di autobus senza personalizzazioni specifiche o acquisto con personalizzazioni specifiche (colori, livree, equipaggiamenti aggiuntivi). Inoltre le amministrazioni possono scegliere la tipologia di ricarica L'offerta di Consip di autobus elettrici e anche di autobus a idrogeno, è destinata a crescere ulteriormente con l'aggiudicazione della gara, attualmente in corso, per ulteriori 500 autobus elettrici di diverse tipologie (autobus corti 7-8 metri; suburbani lunghi classi I e II, oltre ai mezzi ad idrogeno), che completa il quadro di iniziative Consip in quest'ambito merceologico concordate con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.