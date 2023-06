Bosch Italia, confermata crescita 2022 in tutti i settori

In Italia, dove è attiva con 18 società, 3 centri di ricerca e un organico di oltre 5.600 collaboratori, Bosch ha realizzato nel 2022 un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita dell'8% circa rispetto all'anno precedente. Lo ha detto oggi a Milano nella conferenza annuale sui risultati il general manager del Gruppo Bosch in Italia Renato Lastaria.

"Il 2022 è stato un anno positivo per il Gruppo Bosch in Italia - ha sottolineato Lastaria - Siamo soddisfatti dell'andamento del business e dei risultati raggiunti considerando il contesto economico e la situazione complessa dei mercati di riferimento".

Nonostante le prospettive economiche ancora deboli a livello globale e le incertezze geopolitiche, anche l'anno in corso è partito positivamente per Bosch in Italia, con una performance significativa nei settori Mobility e Industrial Technology. Di fronte a questi tempi difficili l'azienda guarda al futuro con fiducia e continua a crescere puntando non solo su prodotti tecnologici, ma anche su servizi innovativi.

"La diversificazione è anche la chiave della nostra strategia di crescita nei diversi settori, per l'azienda è fondamentale mantenere l'equilibrio fra prestazioni economiche e obiettivi ambientali e sociali" - ha concluso Lastaria.

In dettaglio il settore Bosch Mobility ha performato bene sia a livello globale che nel nostro Paese in tutte le aree di business. I risultati più significativi sono stati conseguiti grazie ai prodotti e servizi per la mobilità del futuro, sempre più guidata dal software, alla divisione delle due ruote e a quella dei veicoli commerciali.

Bosch Mobility con il suo approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, che spazia dai motori a idrogeno, ai carburanti alternativi e dalle fuel cell fino ai veicoli elettrici - ha detto Camillo Mazza, general manager Bosch GmbH branch in Italy - sarà in grado di cogliere le opportunità di crescita offerte dalla trasformazione in atto, attraverso innovazione, qualità, efficienza e grande attenzione alla sostenibilità.

Il settore Automotive Aftermarket ha usufruito nel 2022 del recupero del mercato di riferimento che ha toccato i volumi di vendita pre-pandemia. In Italia i continui investimenti verso i propri clienti, tra cui i concessionari Bosch presenti su tutto il territorio, e le forti partnership realizzate nel corso degli anni consentono un sostegno costante delle attività di sell out.

Ciò si riflette, in particolare, per le officine Bosch Car Service, AutoCrew e i ricambisti indipendenti partner.

Andamento positivo nel 2022 anche per i settore Industrial Technology con Bosch Rexroth Italia che ha conseguito ottimi risultati soprattutto nel business della tecnologia oleodinamica industriale e mobile. In aumento le richiese per l'automazione, sempre più spinta da connettività e Industry 4.0, e per la tecnologia lineare.

Lieve crescita in Italia rispetto all'anno precedente anche per il settore di business Consumer Goods con la divisione Elettroutensili che si è sviluppata in linea con i mercati di riferimento sia nel comparto professionale sia in quello hobbistico. La divisione Elettrodomestici BSH Italia è riuscita a superare la tendenza al ribasso del mercato di riferimento in termini di volumi, dopo l'impennata della domanda negli anni precedenti la pandemia.

Il settore di business Energy and Building Technology di Bosch Italia ha registrato una importante crescita. In particolare Bosch Home Comfort - nuovo nome della divisione dedicata al riscaldamento e alla climatizzazione - ha registrato un aumento della domanda di sistemi di pompe di calore (elettrici o ibridi) e dalla climatizzazione.

La divisione Building Technologies, Security and Safety Systems - il cui portafoglio prodotti include sistemi di videosorveglianza, antintrusione, rivelazione incendio, gestione e controllo degli accessi, nonché sistemi audio e per conferenze professionali - ha registrato una crescita considerevole in tutte le linee di prodotto e soprattutto nella videosorveglianza, grazie alle applicazioni di intelligenza artificiale e video analisi.