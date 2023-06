Accordo in Cina tra Casa auto e colosso elettrodomestici

Un tempo si diceva: 'le automobili che sono tutte uguali diventeranno come elettrodomestici'. Oggi il look è ancora abbastanza diversificato, ma la diffusione dei modelli elettrici sta in effetti standardizzando ciò che è sotto la carrozzeria.

Un trend che avvicina in effetti il mondo delle 4 ruote a quello delle lavatrici e dei frigoriferi e che viene confermato dall'accordo siglato in Cina dal colosso degli elettrodomestici Midea (40,4 miliardi di dollari di fatturato) con il costruttore di auto elettriche XPeng.

In precedenza specializzata in veicoli da trasporto e bus, XPeng sta ora per lanciare la sua prima auto, il nuovo suv G6 che verrà presentato ufficialmente il 29 giugno. E l'accordo con Midea punta a stabilire un importante elemento nelle catena delle forniture, visto che attraverso la divisione Welling, il colosso degli elettrodomestici fornirà prodotti per la gestione termica, compresi i compressori elettrici, per l'intera linea di modelli XPeng.

Welling aveva recentemente annunciato l'avvio della costruzione di un nuovo sito per la produzione di componenti per veicoli Nev ad Anqing, nella provincia di Anhui, con un investimento totale di circa 1,5 miliardi di dollari.

Lo stabilimento sarà utilizzato per produrre motori per sistemi di servosterzo, compressori elettrici per Nev e motori di azionamento, con una capacità produttiva annua di 60 milioni di pezzi.