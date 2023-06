Roberto Vavassori nuovo presidente dell'Anfia

Roberto Vavassori, chief public affairs officer e membro del board di Brembo, è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica, a seguito dell'assemblea generale degli associati Anfia, che si è tenuta nel corso della mattina, a Roma, al Grand Hotel Plaza. Succede a Paolo Scudieri, reduce da un periodo complesso per l'automotive a seguito della pandemia, della mancanza di componenti, del conflitto in Ucraina, nonché dalla decisione delle istituzioni europee di bloccare la produzione dei motori termici nel 2035. Come presidente Anfia, nel quadriennio 2023-2026, Vavassori potrà contare sui 3 vice presidenti eletti dai gruppi, che rispondono ai nomi di Marco Stella, in rappresentanza dei componentisti; di Umberto Tossini in rappresentanza dei costruttori; e di Silvio Angori per il gruppo Car Design & Engineering; oltre che sul nuovo Consiglio Generale.