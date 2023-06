La 'tecnologia per la vita' Bosch passa anche per l'Italia

L'impegno globale di Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, per migliorare la vita di ogni giorno, i processi produttivi nelle industrie, la circolazione sulle strade e - in generale - lo stato di salute dell'ambiente, si concretizza nei programmi e nei progetti gestiti dalla sede centrale di Gerlingen in Germania e da una vera galassia di sedi locali, di centri ricerca sparsi in ogni angolo del mondo e in centinaia di aziende associate.

Il Gruppo Bosch impiega circa 421.000 dipendenti in tutto il mondo generando un fatturato che nello scorso anno ha raggiunto i 88,2 miliardi di euro. La capogruppo Robert Bosch GmbH opera assieme a circa 460 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi.

Se si includono i partner commerciali e di servizi, la rete di produzione e vendita di Bosch copre quasi tutti gli angoli del mondo.

E da sempre (l'azienda è stata fondata nel 1886) la crescita futura si basa sulla forza innovativa, con circa 68.700 collaboratori Bosch in 130 sedi in tutto il mondo impegnati nella ricerca e sviluppo.

Robert Bosch GmbH, va ricordato, ha una particolare struttura proprietaria che garantisce la libertà imprenditoriale del Gruppo. L'azienda può infatti pianificare a lungo termine ed effettuare significativi investimenti iniziali per salvaguardare il proprio futuro in quanto il 94% del capitale azionario di Robert Bosch GmbH è detenuto dalla fondazione di beneficenza Robert Bosch Stiftung GmbH.

Le restanti azioni sono detenute da Robert Bosch GmbH e da una società di proprietà della famiglia Bosch e la maggioranza dei diritti di voto è detenuta da Robert Bosch Industrietreuhand KG, un trust industriale.

Ciò permette di mantenere costantemente la rotta verso un obiettivo strategico, quello appunto di migliorare la qualità della vita in tutto il mondo con prodotti e servizi innovativi capaci anche di suscitare entusiasmo. In breve, Bosch inventa quella che è definita 'tecnologia per la vita'.

"Utilizzare il nostro know-how oggi per rendere il mondo di domani un posto migliore - ha ribadito Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH - è al centro di ciò che facciamo. Prodotto per prodotto, servizio per servizio, riga per riga di codice, decodifichiamo il domani".

La lotta contro il cambiamento climatico sta avendo notevoli ripercussioni sulle imprese e sulla società, contribuendo anche ad accelerare il cambiamento tecnologico. Un mega-trend di cui Bosch è perfettamente consapevole e su cui si sta impegnando con tutte le sue forze.

"Questa trasformazione tecnologica sta aprendo opportunità di crescita che vogliamo cogliere - ha affermato Hartung - In questo contesto, il nostro motto Tecnologia per la vita è più che adatto, non solo in riferimento ai principali trend di elettrificazione, automazione e digitalizzazione ma, mai come adesso, anche per quanto riguarda il software e l'intelligenza artificiale".

Una strategia che viene sintetizzata - in vista dell'evento sui risultati 2022 che si svolgerà nella sede milanese dell'azienda - da Camillo Mazza, general manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy: " Bosch sta riorganizzando il proprio business della mobilità sulla base delle mutate tendenze del mercato e dei clienti. L'obiettivo è riuscire a soddisfare meglio e più rapidamente le esigenze di clienti nuovi o già esistenti con soluzioni personalizzate da un'unica fonte.

Vogliamo rimanere un fornitore leader di tecnologia e il partner preferito per i nostri clienti nel settore della mobilità".