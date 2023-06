Acea, prorogare dazi zero per scambi batterie Ue-Uk

L'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) chiede un'estensione di tre anni delle norme provvisorie che regolano il commercio di veicoli elettrici Ue-Regno Unito. Gli accordi tra Bruxelles e Londra, infatti, prevedono che l'attuale regime tariffario temporaneo e agevolato termini entro sei mesi. Con i nuovi dazi del 10% che entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2024, denuncia Acea, i costi per le imprese potrebbero ammontare a 4,3 miliardi di euro in due anni, riducendo potenzialmente la produzione di veicoli elettrici di circa 480mila unità.

Dal 2024 le regole per gli scambi di batterie e auto elettriche tra Ue e Regno Unito diventeranno molto più restrittive, richiedendo che tutte le parti della batteria, così come parte del materiale critico della batteria, siano prodotte o nell'Ue o nel Regno Unito per qualificarsi per il commercio esente da dazi.

"In questo momento - ha dichiarato la direttrice generale di Acea, Sigrid de Vries - l'Europa non ha ancora stabilito una catena di fornitura di batterie sicura e affidabile in grado di soddisfare queste regole". "Ecco perché - ha aggiunto - chiediamo alla Commissione europea di prorogare di tre anni l'attuale periodo di transizione".

"Sono stati effettuati massicci investimenti nella catena di fornitura europea delle batterie, ma è necessario del tempo per sviluppare la capacità richiesta - ha evidenziato de Vries - nel frattempo, i produttori di veicoli devono fare affidamento sulle celle della batteria o sui materiali importati dall'Asia".