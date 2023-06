Stellantis e Archer avviano la costruzione dell'impianto Usa

Stellantis e Archer hanno annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di Covington in Georgia (Usa). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la fabbrica di velivoli Vtol ( a decollo e atterraggio verticale)sarà operativa a partire dalla metà del 2024 con una produzione iniziale di 650 esemplari all'anno, per salire poi fino a 2.300 apparecchi. I volumi previsti renderanno lo stabilimento di Covington il più grande impianto per la produzione di velivoli al mondo in termini di unità prodotte. Il personale esperto di Stellantis affiancherà i team di Archer nella predisposizione di una struttura produttiva innovativa ed efficiente "I team Stellantis e Archer stanno procedendo a grande velocità per raggiungere l'obiettivo di iniziare la produzione scalabile degli aeromobili Archer entro la metà del 2024. Riteniamo che questa straordinaria partnership stia definendo gli standard per lo sviluppo di una collaborazione intersettoriale e che sia un pilastro fondamentale della nostra strategia per assicurare che Stellantis guidi il modo in cui il mondo si muove garantendo libertà di movimento a tutti. Con i nostri team più fidati che lavorano in loco fianco a fianco con i team di Archer non ho alcun dubbio che siamo sulla giusta strada", spiega Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "L'intento di Archer non è solo quello della commercializzazione, ma quello della commercializzazione in scala. La produzione su vasta scala è essenziale per garantire il raggiungimento di questo obiettivo, e unire le forze con una delle principali aziende di mobilità del mondo ci sta consentendo di realizzare l'opportunità di ridefinire il trasporto urbano, che si presenta una sola volta nell'arco di una generazione" ha affermato Adam Goldstein, fondatore e ceo di Archer.