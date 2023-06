Contratto Iveco Defence per 3000 veicoli Muv 4x4 alla Svezia

Iveco Defence Vehicles (Idv), la società divisione di Iveco con sede principale a Bolzano, ha firmato un accordo quadro con la Swedish Defence Material Administration (Fmv) per un ordine iniziale di 400 veicoli Muv 4x4 (Military Utility Vehicle) e arrivare ad una fornitura complessiva fino a 3.000 unità.

L'accordo quadro - si legge nella nota - si estende su un periodo di quattro anni dal 2023 al 2027 con la possibilità di prorogare l'accordo per ulteriori cinque. Il Muv 4x4 di Iveco Defence Vehicles soddisfa i requisiti della classificazione militare Light Multi Purpose Vehicles (Lmpv) ed è disponibile in dodici varianti tra cui veicoli per il trasporto di truppe, mezzi per assistenza medica, centrali di comunicazione, mezzi logistici e perfino per unità cinofile.

Le 12 versioni Lmpv possono essere facilmente collocate sulla piattaforma Muv utilizzando una famiglia di veicoli versatile e modulare con diverse combinazioni in termini di peso totale a terra, telaio, cabina, motore e trasmissione. Tutti i mezzi garantiscono elevati livelli di mobilità, compatibilità con carburanti militari, adattabilità a diverse fasce climatiche e prestazioni Electromagnetic Compatibility (Emc) di prim'ordine.

Muv 4x4 è un veicolo militare costruito appositamente per questi impieghi, sviluppato per essere il naturale successore del cavallo di battaglia di Iveco Defence Vehicles - lo storico M40E15-WM presente in 23 mercati mondiali - è conforme agli standard militari e Nato beneficiando in modo significativo di importanti sinergie con componenti fortemente industrializzati.

Robusto e con elevate caratteristiche di mobilità in ogni situazione, Muv 4x4 di Iveco Defence Vehicles ha un peso totale a terra fino a 7 tonnellate ed offre un carico utile massimo di 4 tonnellate. Il motore da 180 Cv è specificamente progettato per operare in ambienti difficili, comprese temperature estreme che vanno da -32°C a +49°C, e funziona con carburanti Nato.

La mobilità è garantita da una trasmissione 4x4 permanente con tre differenziali bloccabili (centrale, anteriore e posteriore) e un ripartitore di coppia dotato di presa di forza.

Le sospensioni anteriori sono indipendenti con barra di torsione, per garantire equilibrio in fuoristrada, maneggevolezza e affidabilità .