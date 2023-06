Miatton: Michelin leader in Italia per produzione gomme

Michelin ha avviato i festeggiamenti per i sessant'anni dello stabilimento di Cuneo, un impianto che vanta una serie di primati e di eccellenze che hanno come comune denominatore il "Made in Italy". Un fattore sottolineato da Simone Miatton, presidente e Ceo di Michelin Italiana, nel corso dell'evento torinese di apertura delle manifestazioni ideate dalla Casa del Bubendum per la speciale ricorrenza.

"Ci vantiamo di fare del Made in Italy, nonostante siamo una multinazionale francese, perché siamo da 117 anni in Italia con un forte radicamento sul territorio piemontese. Siamo il primo datore di lavoro del settore pneumatico in Italia e siamo anche il primo produttore del Paese con circa il 60% dei volumi di pneumatici prodotti in Italia che sono fabbricati nei nostri stabilimenti".

Multinazionale francese, quindi, che però per capacità installata (13 milioni unità/anno) è il leader nel settore per il Made in Italy ma che dal Belpaese esporta anche in tutto il mondo.

"I nostri stabilimenti - puntualizza Miatton - esportano in tutta Europa ed esportano anche nel mondo. Hanno una produzione che serve sia il mercato del ricambio sia quello del primo equipaggiamento. La capacità tecnologica e la capacità di innovazione che ci contraddistingue, fanno sì che il Gruppo si affidi a noi per delle produzioni di altissimo livello e destinate al mercato mondiale".

Sostenibilità e sviluppo tecnologico guideranno la politica di R&S di Michelin. In questa sfida l'Italia giocherà un ruolo importante, conferma il Ceo. "La strategia del gruppo - spiega - è la 'all sostenibile strategy', quindi noi vogliamo che tutto quello che farà Michelin un domani sia sostenibile e lo sia a 360 gradi, in un'ottica 'People Planet profit'. In quest'ottica, Michelin italiana vuole veramente essere un portatore di questa strategia, a partire dall'attenzione che mettiamo verso le nostre persone. Per proseguire con tutte le iniziative che stiamo portando avanti per arrivare con le nostre fabbriche, per esempio, alla decarbonizzazione. Per finire con una performance economica che garantisca la nostra sostenibilità nel tempo".