L'Arabia Saudita produrrà auto a Riyadh con Human Horizons

Il Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita ha firmato un accordo per contribuire con 5,6 miliardi di dollari all'insediamento in quel Paese della società automobilistica cinese Human Horizons per - è stato detto in una conferenza a Riyadh - "sviluppare un'industria manifatturiera di veicoli elettrici in Arabia Saudita".

I due partner collaboreranno allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di veicoli elettrici per i mercati medio-orientali derivati dai modelli del marchio premium HiPhi che fa appunto capo a Human Horizons.

L'investimento dell'Arabia Saudita in Human Horizons arriva dopo un precedente accordo che visto il Ministero acquisire una partecipazione del 60% in Lucid Motors per un valore dichiarato di 1,8 miliardi di dollari.

Human Horizons è stata fondata nel 2017 dall'imprenditore automobilistico cinese Ding Lei, ex vice governatore del Pudong New District di Shanghai e attualmente ceo di HiPhi. I modelli di questo brand oggi sul mercato includono il monovolume X, la berlina Z e il suv di medie dimensioni Y (recentemente svelato) tutti con propulsione elettrica. .