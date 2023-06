Il Ceo Michelin: a Cuneo gomme tra più performanti al mondo

di Damiano Bolognini Cobianchi

Con un evento organizzato a Torino, presso la nuova Lavazza, il gruppo Michelin ha dato il via alle celebrazioni per i 60 anni dello stabilimento di Cuneo, la più importante fabbrica italiana di pneumatici per capacità produttiva installata (13 milioni di pezzi/anno) e per volume occupazionale (2.300 persone). Con Florent Menegaux, Ceo della multinazionale francese, abbiamo parlato dell'impianto piemontese, considerato un modello all'interno del gruppo.

"Lo stabilimento di Cuneo - ha sottolineato il manager di Issy-les-Moulineaux - è in continua evoluzione da 60 anni e continua a evolvere. È all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Abbiamo robot che portano gli pneumatici a nuove presse di cottura elettriche. Troviamo le ultime tecnologie per quanto riguarda la fabbricazione del caucciù e la verifica degli pneumatici, per fornire qualità e sicurezza ai nostri clienti, così come un personale altamente qualificato e impegnato nel continuare a far crescere Michelin. Questo stabilimento ha 60 anni, ma è ancora molto giovane".

La storica fabbrica cuneese è anche uno dei soli 8 centri di ricerca e sviluppo di Michelin sparsi per il mondo e gioca un ruolo importante nell'impostazione "glocal" della Casa del Bibendum.

"La nostra visione del mondo - chiarisce Menegaux - è che Michelin è contemporaneamente globale e locale. Qui siamo italiani, in Francia francesi, in Cina siamo cinesi, negli Stati Uniti siamo americani. Siamo fieri di come Michelin si sia sviluppata in Italia. C'è un'ottima relazione tra la nostra sede centrale in Francia e l'Italia".

Il merito alle specifiche attività della struttura, il Ceo spiega: "Qui a Cuneo vengono sviluppate tutte le più recenti tecnologie. Si tratta di pneumatici di differenti dimensioni che possono equipaggiare veicoli alto di gamma, elettrici e ibridi.

Sono tecnologie di ultima generazione che permettono di avere grande sicurezza e allo stesso tempo minori consumi, inferiore consumo d'energia, più aderenza, sopportare meglio i carichi, avere un ottimo comportamento stradale. E la cosa che ci rende orgogliosi è che possiamo ottenere tutte queste prestazioni allo stesso tempo. Siamo uno dei soli produttori al mondo capaci di fare ciò per tutti i tipi di veicoli e per tutti gli utilizzi. E qui, a Cuneo, produciamo pneumatici tra i più performanti al mondo".