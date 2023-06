Stellantis Ventures, 100 milioni in 10 startup e in un fondo

Stellantis Ventures investe in 10 startup e in un fondo di venture capital che opera nel settore della mobilità per promuovere l'innovazione. "L'ammontare di questo investimento è di 100 milioni di euro, un terzo della dotazione iniziale della società. Tre progetti - Nauto, Trails Offroad e Beweelsociety - saranno lanciati entro l'anno" ha spiegato Adam Bazih, senior vice presidente di Stellantis e responsabile globale di Stellantis Ventures.

"Trasformare Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile significa che dobbiamo avere una mentalità da startup, concentrarci sui nostri clienti e lavorare alimentati da entusiasmo e ambizione" afferma Ned Curic, chief technology officer di Stellantis. "Abbiamo sfruttato la forza di Stellantis Ventures per entrare in contatto con aziende che stanno sviluppando tecnologie all'avanguardia. Soluzioni che riteniamo possano trasformare l'esperienza di bordo e migliorare il settore della mobilità, per i nostri clienti e l'intera società".