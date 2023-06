Michelin scommette su Italia, investiti 380 milioni dal 2018

Michelin Italia ha investito dal 2018 in Italia 380 milioni di euro, dei quali 65 milioni quest'anno. In aumento i dipendenti che sono 3.800, quasi tutti a tempo indeterminato e il 3,7% assunti lo scorso anno. Lo ha reso noto il presidente della Michelin Italiana, Simone Miatton, in un incontro, alla Nuvola Lavazza, a Torino, per festeggiare il sessantesimo compleanno dello stabilimento di Cuneo. A fianco di Miatton il direttore della fabbrica cuneese Simone Rossi. Miatton e Rossi hanno sottolineato la posizione di leadership raggiunta in Italia dall'azienda per numero di dipendenti e di pneumatici prodotti, ma anche il ruolo dell'impianto di Cuneo che "è il più importante dell'Europa occidentale del gruppo e uno degli otto siti che sviluppa nuove tecnologie da estendere poi alle altre fabbriche nel mondo". Un dato che assume ancora più importanza se si considera che sono 121 gli impianti del gruppo. "La storia del sito di Cuneo e della Michelin Italiana sono la prova che la produzione Made in Italy è una sfida che può essere affrontata con successo. Per poterlo fare è necessario puntare sulla competitività degli stabilimenti, grazie a una visione strategica permeata dai valori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica condivisi con il Gruppo. Per poter mettere in atto questa strategia occorrono importanti investimenti in termini di sviluppo delle competenze delle persone e dei processi industriali" ha detto Mattion. "Concentrandosi su prodotti premium, eccellenza di squadra, modernizzazione del processo produttivo, miglioramento delle condizioni di lavoro e garanzia di un uso efficiente delle risorse e del dialogo sociale, lo stabilimento di Cuneo ha, nel tempo, soddisfatto una serie di requisiti che determinano la redditività di un sito industriale. Grazie alla posizione di 'Leader Tecnologico' conquistata all'interno del Gruppo, i team hanno stimoli e i mezzi per continuare a costruire il futuro del sito" ha sottolineato Rossi. Il Gruppo Michelin conta oggi circa 132.000 dipendenti in 177 Paesi. I siti produttivi in totale sono 121, mentre gli investimenti in Ricerca e Sviluppo rappresentano il 3% del fatturato: nel 2022 sono stati 682 milioni di euro. Michelin Italia è fortemente radicata in Piemonte dove, oltre ad ospitare nel capoluogo la sede legale, un impianto produttivo di semifiniti e il polo logistico europeo, si trovano lo stabilimento di Alessandria - dedicato alla produzione di pneumatici per mezzi pesanti, Agricoli, Genio Civile e Metro - e lo stabilimento dedicato a pneumatici auto di Cuneo. In Lombardia sono ubicati gli uffici della Direzione Commerciale e a Pomezia la sede di un secondo polo logistico europeo.