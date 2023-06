Al Tech Day Italdesign oltre 30 fornitori della filiera auto

Oltre 30 aziende - di cui 25 associate all'Anfia - provenienti da 8 diverse regioni, hanno partecipato a 55 incontri BtoB con gli esponenti degli enti acquisti di vari marchi del Gruppo Audi/Volkswagen presso l'Italdesign Giugiaro Museum. L'evento - il Tech Day Italdesign - è stato co-progettato da Italdesign e Anfia, con l'obiettivo di selezionare alcune imprese della filiera automotive italiana attive sui nuovi trend tecnologici del settore come nuovi potenziali fornitori dell'azienda. "Quest'anno la nostra azienda compie cinquantacinque anni e da sempre crediamo fortemente nel lavoro di squadra. Operiamo sul territorio e lavoriamo a stretto contatto con tutti i principali produttori di auto a livello globale, avvalendoci della collaborazione di molte delle realtà della filiera piemontese e italiana. Noi possiamo contare sul supporto di 963 fornitori nel mondo e ben 742 sono basati in Italia e sono partner in tutto e per tutto.

Serve uno sforzo di sistema, creare sinergie per promuovere e valorizzare il nostro 'saper fare' a livello internazionale. A tredici anni dall'acquisizione, continuiamo a credere che sia vitale per tutto il sistema italiano valorizzare queste realtà dando loro la possibilità di presentare i propri progetti più innovativi ad una realtà importante come il Gruppo di cui siamo parte" spiega Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign. "Attività come questa rientrano a pieno titolo nella nostra mission, avendo la finalità di valorizzare e promuovere le competenze della filiera autmotive italiana. La nostra componentistica conferma la sua vocazione innovativa" spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia.