Tesla, ipotesi nuovo stabilimento vicino a Valencia

Secondo i media spagnoli Tesla sarebbe in trattative in Spagna con i leader del governo regionale di Valencia per un imprecisato investimento automobilistico. Il quotidiano economico spagnolo Cinco Dias ha citato fonti che confermeranno come l'investimento riguarderebbe una fabbrica di automobili con una dimensione che potrebbe raggiungere i 4,5 miliardi di euro.

La Spagna - ricorda Automotive News Europe - è il secondo produttore di automobili nel Continente e sta utilizzando i fondi per la ripresa post-pandemia erogati dall'Unione europea per attirare nel Paese le Case automobilistiche e avviare iniziative relative alla produzione di batterie e di veicoli elettrici. Attualmente l'unica fabbrica europea di Tesla si trova nello stato tedesco del Brandeburgo e dal febbraio di quest'anno produce 4.000 auto a settimana. Musk ha però dichiarato a maggio che probabilmente verrà scelto un luogo per una nuova fabbrica entro la fine di quest'anno. E sempre a maggio ha partecipato al vertice sugli investimenti Choose France a Versailles dove, incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto di essere fiducioso che Tesla possa effettuare 'investimenti significativi' in Francia nel prossimo futuro.

Già l'anno scorso Musk aveva suggerito in un tweet la costruzione in Spagna di "un enorme impianto solare, che potrebbe alimentare tutta l'Europa". Allora il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez gli aveva risposto - sempre su Twitter - "Il momento è adesso. Facciamolo bene. Venite a vedere. Diamo il benvenuto agli investitori in Spagna".