Gm investe 632 milioni per futuri pick-up con motori termici

Anche General Motors è entrata a far parte del gruppo di aziende che, pur dichiarandosi impegnate nella trasformazione della mobilità con soluzioni 100% elettriche, continuano a tenere aperta la porta sulla produzione e commercializzazione di modelli con motori termici benzina e diesel.

Ultimo in ordine di tempo - dopo molti altri tra cui quello importantissimo di Toyota per il mercato Usa - è l'annuncio fatto da Gm sull'investimento di 632 milioni di dollari destinato allo stabilimento di Fort Wayne nell'Indiana per costruire - si legge nella nota - 'la prossima generazione di pick-up leggeri con motori Ice.

I modelli interessati a questo piano sono i successori degli attuali modelli Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra 1500, tra i preferiti dagli utenti nordamericani. Una strategia di prosecuzione del sviluppo e della produzione dei motori termici che è stata ribadita da Gerald Johnson, executive vice president global manufacturing and dustainability di General Motors.

"Oggi annunciamo un investimento significativo - ha detto - per continuare la nostra produzione di pick-up leggeri in cui siamo leader. Lo facciamo preparando l'impianto Fort Wayne Assembly per costruire i pick-up Ice di prossima generazione".

"Questo investimento riflette il nostro impegno nei confronti dei nostri fedeli clienti e il duro lavoro del team dedicato di Fort Wayne" con l'impegno a fornire ai clienti un "vasto portafoglio di veicoli Ice per gli anni a venire".