Ford ha inaugurato l'Electric Vehicle Center di Colonia, un impianto di produzione altamente specializzato dove verrà costruita la nuova generazione di vetture elettriche dell'Ovale Blu per i clienti europei. Con un investimento da due miliardi di dollari, Ford ha trasformato lo storico stabilimento di Niehl, puntando sulla manodopera tedesca altamente qualificata e sul futuro della produzione automobilistica in Europa.

Progettato per essere altamente efficiente, il sito si estende su un'area di 125 ettari ed è dotato di una nuova linea di produzione, assemblaggio di batterie e attrezzature e automazione all'avanguardia, che consentono una capacità produttiva annuale di oltre 250.000 veicoli elettrici.

L'Electric Vehicle Center di Colonia sarà il primo impianto di assemblaggio a emissioni zero di Ford a livello globale e sostiene i piani dell'azienda che punta, entro il 2035, a raggiungere la neutralità carbonica in tutta la sua impronta produttiva europea, compresi logistica e fornitori.

"L'apertura dell'Electric Vehicle Center di Colonia - ha commentato Bill Ford, executive chair di Ford - sancisce l'avvio di una produzione sostenibile per la costruzione di veicoli elettrici in Europa. Questo impianto sarà uno dei più efficienti e responsabili dal punto di vista ambientale. Sono entusiasta di continuare a lavorare per un futuro a zero emissioni per i nostri figli e i nostri nipoti".

L'apertura dell'Electric Vehicle Center è un nuovo capitolo della lunga storia dello stabilimento dell'Ovale Blu a Colonia, operativo dal 1930. "Il Centro di Colonia segna l'inizio di una nuova era per Ford in Europa - ha dichiarato Martin Sander, general manager di Ford Model e Europa - e stiamo ancora una volta ridefinendo la produzione di auto, implementando tecnologie avanzate per costruire veicoli completamente connessi e software specializzati per soddisfare la domanda dei nostri clienti sempre più orientata verso una mobilità a emissioni zero".