Argentina lancia piattaforma per export regionale delle auto

Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha presentato in base ad una nuova legge sulla promozione dell'industria automobilistica, un piano per sviluppare una piattaforma di produzione automobilistica mirata alla esportazione regionale. Il progetto è stato svelato da Massa, riferisce l'agenzia di stampa Telam, durante una iniziativa della compagnia Toyota a Zarate, in provincia di Buenos Aires, per annunciare un investimento di 50 milioni di dollari per la produzione di un nuovo veicolo commerciale per il mercato argentino e sudamericano. L'obiettivo del programma è quello di sviluppare modelli regionali che permettano di aumentare la produzione di componenti a livello locale e di promuovere le esportazioni. In questo quadro, precisa l'agenzia, si inserisce l'annuncio della produzione del veicolo commerciale Hiace, che fino ad oggi viene prodotto da Toyota solo in Giappone. E' attesa fra l'altro una iniziativa simile da parte di Ford Argentina che dovrebbe formalizzare un investimento per produrre il nuovo Ranger nel suo impianto di General Pacheco, in provincia di Buenos Aires. Intervenendo durante l'incontro, Massa ha affermato che il nuovo regime per promuovere la produzione di veicoli promosso dal governo nazionale consoliderà il percorso iniziato negli ultimi anni di "trasformare l'Argentina in una piattaforma regionale di esportazione per il settore automobilistico e dei ricambi auto".

La nuova regolamentazione, ha poi detto il ministro, "offre al settore automotive la possibilità di consolidarsi nel Paese, con strumenti legali e fiscali, la disponibilità di valuta estera e, soprattutto, la costruzione di una catena del valore".

Ma anche, ha concluso, di "regionalizzare e trasformare l'Argentina in un fornitore e venditore di auto, furgoni, camion e macchine agricole nella regione e nel mondo".