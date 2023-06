Aci, a maggio crescono le vendite di auto usate

In base ai dati riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it, a maggio il mercato dell'usato si chiude in positivo, visto che i passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture, hanno visto un incremento dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2022. Nello specifico, per ogni 100 autovetture nuove nel mese di maggio ne sono state vendute 168 usate, numeri positivi anche per le minivolture, per le quali si registra una crescita mensile del 13,8%. Tra i veicoli usati, il predominio delle tradizionali alimentazioni diesel e benzina è netto, con un quota di mercato delle autovetture ibride a benzina che si mantiene stabile al 4,8% nei primi cinque mesi dell'anno. Le auto elettriche di seconda mano, invece, fanno registrare una quota di mercato dello 0,5%, riportando una perdita del 15,5% su base mensile. Nelle minivolture le alimentazioni a gasolio rimangono protagoniste, nonostante il calo della loro quota di mercato passata dal 53,7% del mese di maggio 2022 al 52,9% dello stesso mese nel 2023; nel contesto sono cresciute quelle delle ibride a benzina, con minipassaggi saliti al 5,9%, e superati solamente dalla quota delle auto a gpl, che si attesta al 7,2%. Scendono i passaggi di proprietà dei motocicli che, al netto delle minivolture, hanno chiuso il bilancio di maggio con una flessione dell'8,9% rispetto all'analogo mese del 2022. In generale, i primi cinque mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, vedono una crescita del 6% dei trasferimenti netti di proprietà per le autovetture e del 4,2%, per tutti i veicoli, con un calo del 2,2% per i motocicli.

A maggio, inoltre, arrivano i primi accenni di ripresa per il settore delle radiazioni, dopo 21 mesi consecutivi di segno negativo, con un aumento dell'1,4% rispetto all'analogo mese del 2022: un incremento determinato soprattutto dalla crescita del 7% delle demolizioni.