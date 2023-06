Volkswagen prepara riorganizzazione, 3 miliardi di aumento utili

Volkswagen sta preparando la "più grande riorganizzazione degli ultimi decenni". Lo riporta Bloomberg citando quando scrive Handelsblatt. La riorganizzazione sarà discussa nel corso del consiglio di sorveglianza in programma per domani. L'amministratore delegato Oliver Blume intende presentare i punti principali agli investitori in occasione di un capital markets il 21 giugno. Il gruppo prevede di aumentare gli utili di circa 3 miliardi di euro all'anno grazie al contributo di tutti i marchi che comprendono Volkswagen, Skoda e Seat. Inoltre, l'amministratore delegato di Volkswagen sta pianificando risparmi a breve termine in acquisti e nelle vendite, con un aumento dei guadagni a livello di gruppo di oltre 5 miliardi di euro.