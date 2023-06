Kia rivede al rialzo strategia: più vendite e più elettriche

Kia Corporation ha comunicato nel corso dell'Investor Day 2023 che si è svolto a Seoul un aggiornamento dei suo piano strategico Plan S svelato nel 2020.

Spiccano un più incisivo focus sull'elettrificazione e una crescita delle vendite.

L'obiettivo globale di immatricolazioni annue al 2030 è stato portato a 4,3 milioni di unità, con un target superiore del 34,4%rispetto a quanto indicato per il 2023 (3,2 milioni).

Anche gli obiettivi finanziari sono stati rivisti al rialzo con 160 trilioni di won di ricavi lordi, corrispondenti a 115,1 miliardi di euro, con 16 trilioni di won di utile (11,5 miliardi di euro) e con un margine operativo del 10%.

É stata anche confermata la volontà del costruttore sudcoreano di diventare brand leader sul mercato dei veicoli elettrici facendo crescere la percentuale di vendita di modelli elettrificate al 55% (2,38 milioni di unità) nel 2030. Si tratta di un aumento del 7,5% (300.000 unità) rispetto all'obiettivo del 2030 annunciato nel 2022, mentre le vendite a livello globale di veicoli elettrificati sono previste in aumento del 15,5% (320.000 unità).

"Nel 2021 Kia ha avviato una trasformazione radicale che ha interessato il nome, il logo, il prodotto e il design, nonché l'intera strategia aziendale - ha detto Ho Sung Song, presidente e ceo di Kia - Di conseguenza, il valore del nostro brand è migliorato in modo significativo, aiutandoci a vincere numerosi premi come il Car of the Year in mercati strategici".

"Per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile - ha ribadito Ho Sung Song - Kia deve continuare su questa strada per rafforzare l'identità del brand e consolidare un modello di business innovativo e incentrato sul cliente". In questo ambito è di assoluto rilievo il fatto che la strategia aziendale prevede di estendere le nuove tecnologie e le funzioni di connettività a tutta la gamma dal 2025, dando la possibilità ai clienti di aggiornare e ottimizzare le prestazioni del veicolo via etere (Ota).

La prevista accelerazione della transizione verso gli Ev si baserà - è stato detto all'Investor Day - sulla espansione della gamma con il debutto di 15 modelli elettrici (cioè uno in più rispetto a quanto comunicato lo scorso anno) entro il 2027, con l'obiettivo di vendere 1,6 milioni di Ev nel 2030. Con l'ampliamento della gamma elettrica, Kia intende soddisfare la domanda crescente del mercato su questa tipologia di auto. Partendo da un obiettivo di 258.000 unità stabilito per quest'anno, l'azienda si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a 1.005.000 veicoli elettrici nel 2026 e 1,6 milioni nel 2030, in aumento di 400.000 unità (33%) rispetto all'iniziale target annunciato nel 2022 di 1,2 milioni di unità.

Kia si sta strutturando per produrre localmente i modelli strategici per ciascun mercato. In Europa, ad esempio, l'azienda prevede di produrre veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni mentre Negli Stati Uniti introdurrà a partire dal 2024 Bev dei segmenti chiave e in linea con l'attuazione dell'Inflation Reduction Act (Ira).

Per la Cina Kia ha in programma modelli elettrici di piccole e medie dimensioni, inclusa la versione locale dell'EV5 presentato di recente. In India a partire dal 2025, verrà avviata la produzione di modelli a trazione 100% elettrica di piccole dimensioni, progettati per il mercato locale e per altri mercati emergenti. La Corea fungerà da hub globale per ricerca, sviluppo e produzione. Nel 2024 verrà dato l'avvio alla costruzione della prima fabbrica dedicata ai veicoli elettrici in Corea. Nello stabilimento di Gwangmyeong verrà avviata la conversione della linea di produzione, con l'inserimento a partire dal prossimo anno di due modelli elettrici.

Con il focus sugli Ev lo stabilimento di Gwangmyeong massimizzerà la capacità produttiva introducendo tecnologie innovative come la realtà virtuale 3D; la piattaforma dati integrata e le strutture non presidiate e automatizzate.

Verrà introdotto l'impiego di vernici ecologiche e saranno adottate tecnologie volte al risparmio energetico per conseguire una riduzione delle emissioni nocive (carbon emissions).

Com annunciato nel piano presentato lo scorso anno, Kia creerà anche un sistema Cloud di dati per le auto connesse e, a partire dal 2025, estenderà le funzionalità di connettività su tutti i nuovi modelli.

La sua vasta gamma di servizi Ota e di funzionalità opzionali, disponibili attraverso il Kia Connect Store, consentirà ai clienti di scegliere quelle più consone al loro stile di vita e di poter effettuare gli aggiornamenti periodici.