Joint venture Stellantis e Galloo per il riciclo dei veicoli

Stellantis e Galloo, azienda che opera nel riciclo dei metalli, avvieranno una trattativa esclusiva per costituire una joint venture per il riciclo di veicoli a fine vita. La joint venture collaborerà con gli impianti di trattamento autorizzati per ritirare i veicoli a fine vita dall'ultimo proprietario, consentendo così il recupero dei componenti per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo.

I servizi saranno operativi alla fine del 2023, inizialmente in Francia, Belgio e Lussemburgo e poi nel resto d'Europa. La joint venture offrirà i propri servizi ad altre case automobilistiche.

"Rendere più facile per i clienti il riciclo dei veicoli a fine vita è essenziale per ridurre l'impatto ambientale. Il reinserimento di componenti e materiali nella catena del valore consente di salvaguardare risorse limitate, supportando l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038." spiega Alison Jones, senior vice president della business unit di Economia Circolare di Stellantis. "E' un nuovo passo avanti nella collaborazione iniziata molto tempo fa con Peugeot e Citroën, che prosegue ora con Stellantis. Con Stellantis apriamo la strada all'innovazione per garantire un futuro più sostenibile per tutti" afferma Rik Debaere, ceo di Galloo. Il programma contribuirà ad aumentare di 10 volte rispetto al 2021 i ricavi da attività di riciclo e di 4 volte quelli derivanti dall'estensione della vita utile di componenti entro il 2030, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030 previsto nel piano strategico Dare Forward 2030. Il programma favorisce inoltre l'obiettivo di Stellantis di impiegare il 40% di materiali green nei veicoli di nuova produzione entro il 2030.