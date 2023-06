Fiat Strada si conferma in Brasile il veicolo più venduto

Record di vendite in Brasile per Fiat Strada. Il pick-up compatto della Casa italiana si è classificato al primo posto assoluto per immatricolazioni nel Paese Sudamericano per il diciottesimo mese di fila. Il successo di maggio, raggiunto con 9.716 veicoli consegnati, ha trainato il Costruttore anche alla conquista del gradino più alto del podio nella classifica vendite per marca.

Nella Top ten di maggio, mese che ha contato in totale 165.291 immatricolazioni, da segnalare al secondo la Volkswagen Polo (7.636 targhe) e al terzo la Chevrolet Onix (6.947). In classifica figurano altri due modelli Fiat: si tratta del pick-up Toro, nono con 4.986 targhe e della compatta Argo, decima con 4.710 unità.

Dal quarto all'ottavo posto: VW T-Cros (6.012), Chevrolet Onix Plus (5.624), Jeep Compass (5.560), Chevrolet Tracker (5.436) e Hyundai Creta (5.268).

Nel complesso, nei primi 5 mesi dell'anno la Casa italiana ha consegnato in Brasile 164.463 mezzi, con il 21,7% del mercato.

"L'ultimo mese può essere - ha chiarito Herlander Zola, vicepresidente Fiat e Abarth per l'America del Sud - considerato atipico nel mercato automobilistico brasiliano. I recenti annunci - tra cui spicca l'abbassamento delle tasse per il rilancio del mercato, ndr - hanno causato grandi ripercussioni nel settore nel suo complesso, generando cambiamenti nelle aspettative del mercato dei consumatori e, di conseguenza, hanno influenzato l'interesse all'acquisto. Tuttavia, Fiat ha continuato a guidare il mercato brasiliano con un ampio vantaggio sul secondo posto e, ancora una volta, ha classificato Strada come il veicolo più venduto nel Paese".