Il mercato dell'auto cresce in Italia, +23% a maggio

John Elkann boccia l'idea di un intervento dello Stato, magari tramite Cdp, nel capitale di Stellantis. "Gli Stati entrano nelle imprese quando vanno male e Stellantis va molto bene", spiega a margine di un incontro al Festival dell'Economia di Torino il presidente di Exor, la holding che controlla il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. "Dai risultati che abbiamo avuto nel 2022 - aggiunge Elkann - siamo in valore assoluto la società nel settore dell'automobile che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia che nasce come Fiat tre secoli fa che poi è evoluta con Fca e oggi è Stellantis non abbiamo mai avuto nessun bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale". Quanto alla presenza dello Stato francese in Psa Elkann osserva: "Il nostro socio francese ha avuto delle difficoltà negli anni che hanno necessitato in quel caso di un intervento dello Stato francese". Elkann risponde anche al governo che ha chiesto all'azienda di aumentare la produzione di auto in Italia e alla Fiom, partita da Torino per Parigi in bus, con una delegazione di cento lavoratrici e lavoratori di tutti gli stabilimenti italiani, per manifestare nel quartiere generale del gruppo a Poissy. "Siamo un Paese - afferma il segretario generale della Fiom Michele De Palma - in grado di produrre 1 milione e 800 mila auto, ma ne produciamo meno di 500mila. Abbiamo la necessità di darci un obiettivo, quello di arrivare subito con un piano per la produzione in Italia di almeno 1 milione di veicoli e che la transizione porti all'assunzione di almeno 3.500 giovani". Il presidente di Stellantis ricorda che i modelli del gruppo sono venduti in tutto il mondo e cita il modello della Spagna, diventato il secondo Paese europeo nel settore auto, dopo la Germania, nonostante non abbia un costruttore nazionale perché ha saputo giocare sui fattori competitivi. "Penso con grande orgoglio che in questi decenni siamo riusciti a trasformare gli impianti produttivi italiani in impianti che hanno il mondo come mercato. Oggi in Basilicata si fanno le Jeep, in Campania le Dooge che si vendono in America, in Piemonte la 500 elettrica che andrà in America, per non parlare del lavoro straordinario di riposizionamento di Maserati e Alfa Romeo, che hanno il mondo come mercato" afferma Elkann. "Quello che è importante è creare valore aggiunto. La situazione del mercato europeo è molto difficile, con un calo del 25% rispetto al periodo pre-Covid, vuol dire che si vende una macchina su quattro in meno". Intanto nel mese di maggio sono state immatricolate in Italia 149.411 auto, con una crescita sullo stesso mese del 2022 del 23,1%. Nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 702.339 con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 26,1%. I dati sono del Ministero dei Trasporti. Il gruppo Stellantis a maggio ha venduto 48.997 auto, il 3,1% in più dello stesso mese del 2022.