Elon Musk a Shanghai, visita la Gigafactory di Tesla

Il numero uno di Tesla Elon Musk, dopo la breve tappa a Pechino, è da ieri sera a Shanghai dove ha visitato a tarda notte la Gigafactory della compagnia di auto elettriche. E' stato lo stesso vicepresidente della compagnia, Tao Lin, ad averlo reso noto, pubblicando sui social media le relative foto di gruppo del tycoon con i membri dello staff nello stabilimento.

Musk è impegnato in Cina in una visita a sorpresa, la prima in tre anni dopo la fine delle restizioni anti-Covid: a Pechino è stato accolto con tutti gli onori, avendo avuti incontri con i ministri degli Esteri, del Commercio e dell'Industria e una cena con Zeng Yuqun, il presidente di Catl, il più potente fornitore di batterie al mondo.