Michelin ha firmato un accordo per acquisizione di Trk

Michelin aggiunge l'Italia all'offerta di servizi connessi per le flotte in Europa, con l'acquisizione di Trk. L'azienda ha infatti firmato un accordo per acquisire il 100% del capitale di Trk, fornitore di servizi per le flotte in Italia. L'operazione rientra nell'espansione globale di Michelin Connected Fleet che comprende anche le Americhe, l'Africa e l'Oceania.

Questa acquisizione strategica accelererà lo sviluppo dei servizi e delle soluzioni connesse per le flotte di mezzi pesanti, nel campo dei trasporti e della logistica, oltre che per i veicoli commerciali leggeri nel campo della consegna dell'ultimo miglio, integrando servizi come la catena del freddo e l'elettrificazione, in un mercato chiave come l'Italia.

Michelin Connected Fleet è una soluzione avanzata di servizi e soluzioni connesse dedicate alle flotte, progettata per fornire gli strumenti e le informazioni di cui gli operatori e i manager di flotte hanno bisogno per gestire facilmente il proprio parco mezzi su base giornaliera, trasformare la loro efficienza operativa e gestire flotte sostenibili.

L'obiettivo è quello di comprendere le esigenze dei clienti e fornire loro soluzioni pragmatiche e di qualità nelle aree che contano di più per loro, come la riduzione dei costi di gestione della flotta, l'aumento della produttività, il miglioramento della sicurezza dei conducenti e dei veicoli, così come la soddisfazione delle aspettative dei clienti finali.

L'acquisizione di Trk consentirà inoltre l'implementazione di offerte e soluzioni di servizi innovativi nel mercato italiano.

"L'acquisizione di Trk - ha commentato Gilson Santiago, Managing Director di Michelin a proposito dell'acquisizione ora soggetta all'approvazione delle autorità italiane - consentirà a Michelin Connected Fleet di arricchire i propri servizi e soluzioni connesse alle flotte in Europa e di innovare ulteriormente nel settore dei pneumatici, in particolare in Italia, un mercato con un grande potenziale".