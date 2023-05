Comau, sviluppato sistema automatizzato per riciclo batterie

Comau, società del gruppo Stellantis, sviluppa un sistema automatizzato per il riciclo e il riuso sostenibile delle batterie. Il sistema è progettato e sviluppato presso la sede Comau di Grugliasco (Torino). L'azienda, che quest'anno festeggia 50 anni e opera a livello globale per le soluzioni avanzate di automazione, sta realizzando questa innovativa tecnologia nell'ambito della collaborazione con il progetto Europeo Flexible Battery Dismantling (Flex-BD), che rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore sostenibilità nel campo della mobilità. Il progetto assume ancora più spessore se si pensa che, sulla base dei volumi di produzione di batterie elettriche previsti in Europa nei prossimi anni, Comau stima che entro il 2030 l'Unione Europea potrebbe trovarsi con oltre 1 milione di batterie smaltite da riutilizzare.

"Ampliando le proprie soluzioni di automazione intelligente, per includere la riqualificazione e il riutilizzo delle batterie ad alta potenza, molte delle quali con capacità residua fino all'80%, Comau sta contribuendo in modo concreto a realizzare una mobilità veramente sostenibile" commenta il ceo Pietro Gorlier.