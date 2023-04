Bosch ad Auto China, focus su innovazioni sviluppate in loco

Tecnologie e innovazioni sviluppate localmente e progettate per soddisfare le richieste specifiche del mercato cinese, come il modulo di alimentazione a celle a combustibile da 190 kW per autocarr da 49 tonnellate, l'Information Domain Computer 4.0, il Vehicle Dynamics Control 2.0 e il motore elettrico coassiale raffreddato ad olio con la più recente elettronica di potenza.

Questo il fil rouge della presenza Bosch ad Auto China, il Salone di Shanghai. Una strategia, cioè, che punta a cogliere le opportunità nel mercato automobilistico cinese, in particolare nel trend dei veicoli definiti dal software e dell'elettrificazione.

"La fiorente industria automobilistica cinese non è solo in prima linea nelle nuove tendenze energetiche e di mobilità intelligente a livello globale - ha detto Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore aziendale Mobility Solutions - ma è anche un mercato leader per Bosch, dove applichiamo le nostre ultime innovazioni ai veicoli su strada". Nel 2022, il settore della mobilità di Bosch China ha registrato una crescita anno su anno di circa il 7%, arrivando a un valore che corrisponde circa a 14,6 miliardi di euro.

"Con la nostra forte presenza locale sia nella ricerca e sviluppo che nella produzione e sfruttando i nostri punti di forza di rete globale - ha sottolineato Xu Daquan, vicepresidente esecutivo di Bosch Cina - siamo pienamente impegnati a supportare il mercato locale e lottare per la leadership in aree chiave come il software e l'elettrificazione".

Bosch impiega in Cina circa 35.000 dipendenti nel settor Mobility Solutions, di cui oltre 9.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. Per accelerare lo sviluppo di veicoli definiti dal software e rispondere più rapidamente alle crescenti richieste dei clienti in Cina, Bosch sta potenziando le sue capacità locali di ricerca e sviluppo e software in vari campi di attività.

Nell'ambito del suo costante impegno, Bosch Cross Domain Computing Solution inaugurerà un nuovo centro software a Guangzhou entro la fine dell'anno e prevede di reclutare circa 100 talenti del software. Inoltre, il centro di ricerca e sviluppo Bosch Huayu Steering System di Wuhan prevede di assumere oltre 600 professionisti del settore software nei prossimi anni. E il centro software di Bosch China aprirà il suo terzo ufficio a Wuxi nel 2023.