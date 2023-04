Da Fca Bank nasce CA Auto Bank, 10 miliardi impieghi entro 2026

Da Fca Bank, con l'altro 50% acquisito da Credit Agricole Consumer Finance, nasce CA Auto Bank, con l'obiettivo di "diventare un operatore indipendente e multibrand leader in Europa del finanziamento e leasing di veicoli e della mobilità 'verde'". Il lancio, oggi, nella sede del Museo nazionale del cinema, a Torino, dove l'operazione e gli obiettivi della nuova banca sono stati illustrati dal presidente Stephane Priami e dal ceo Giacomo Carelli. La nascita di CA Auto Bank fa seguito agli accordi tra il gruppo francese e Stellantis annunciati nel 2021. La banca è presente in 17 paesi europei e in Marocco e punta a un target di impieghi pari ad almeno 10 miliardi di euro; un altro obiettivo è di avere entro il 2030 l'80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli elettrici e ibridi. Impiega 1.900 persone. Ca Auto Bank collabora con oltre 30 marchi, attivi in vari settori della mobilità, da marchi storici come Ferrari, McLaren, Lotus a brand più recenti, come VinFast. DR. In parallelo proseguirà lo sviluppo della gamma di soluzioni di noleggio, leasing e mobilità proposte da Drivalia, la società di mobilità del gruppo CA Auto Bank che ha un piano di sviluppo dell'infrastruttura elettrica, con l'obiettivo di 3.500 punti di ricarica in Europa entro il 2026 e di una flotta a quota 200mila veicoli entro 3 anni, di cui il 55% composto da modelli elettrici e ibridi. "La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, nel 1925, con la nascita di Sava - ha ricordato Carelli - la prima finanziaria in Italia dedicata al mercato dell'auto. E oggi la nuova banca vuole essere leader nella transizione verso la mobilità verde".