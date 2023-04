Al via alla Moto Minarelli produzione scooter elettrico Fantic

Avviata, nell'impianto di Calderara di Reno della Motori Minarelli, la produzione di 'Issimo City', il primo scooter elettrico di Fantic Motor, azienda che controlla la storica casa motoristica bolognese. Lo scooter ecologico verrà assemblato nel 'Plant 2' dove sono state allestite due nuove e linee dedicate alla mobilità verde: nel dettaglio quella destinata alla creazione dello scooter prevede 18 postazioni di lavoro e 2 presse con una capacità produttiva di 100 veicoli al giorno che - viene spiegato dalla società - garantirà a Fantic, per il primo anno, una produzione di circa 20.000 veicoli elettrici.

"La sensibilità delle persone verso una mobilità più sostenibile accelererà ulteriormente la domanda di mobilità leggera - osserva in una nota il direttore generale di Motori Minarelli, Vittorino Filippas - : Fantic Motor e Motori Minarelli non vogliono farsi trovare impreparate all'opportunità che questa sfida ci presenta. Infatti - chiosa - già dal 2023 il 50% della produzione di veicoli sarà interamente elettrico".

La Regione Emilia-Romagna, argomenta l'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Vincenzo Colla, "ha creduto da subito nel progetto elettrico di Fantic, che ha rilanciato lo storico marchio bolognese Motori Minarelli. Non a caso, grazie a un piano industriale serio che guarda all'innovazione sostenibile e crea nuova occupazione, l'azienda è fra i beneficiari della legge regionale 14 sull'attrattività. Per questo - conclude - oggi siamo particolarmente lieti di poter salutare il lancio ufficiale della produzione del nuovo scooter 100% elettrico".