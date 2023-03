Cinese Great Wall Motor integra le marche Ora e Sar

Great Wall Motor (Gwm), uno dei più grandi costruttori automobilistici cinesi, ha annunciato l'integrazione ufficiale dei suoi due marchi di veicoli a basso impatto energetico Ora e Sar ed ha unito i loro team di gestione dei marchi Ora e Sar, nonché quelli dei marchi Wey e Tank.

In particolare il modello Mecha Dragon, prima auto elettrica premium sotto il brand Sar, è ora entrato a far parte del portfollo Ora e verrà visualizzato sulla App di questa marca con una sezione dedicata in arrivo online.

Dopo l'adeguamento della struttura, Wen Fei che in precedenza era solo ceo del marchio Sar, ha assunto il ruolo di ceo sia per Sar che per Ora. Great Wall Motor prevede di rafforzare la sua efficienza operativa complessiva e la sua competitività globale nel campo dei Bev attraverso l'effetto sinergico dell'operazione dual-brand.

Prima della ristrutturazione GWM operava attraverso sei marchi organizzati separatamente - vale a dire Haval, Gwm Pickup, Wey, Tank, Ora e Sar - di cui gli ultimi due sono dedicati ai modelli elettrici.