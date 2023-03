La Chevrolet Camaro scomparirà nel 2024

La Chevrolet Camaro nel formato attuale, ovvero quello di muscle car, è destinata a scomparire, e l’uscita di scena, secondo motortrend.com, avverrà nel mese di gennaio 2024, quando l'ultima Camaro di sesta generazione uscirà dall’impianto costruttivo del Michigan. Il canto del cigno, in base a quanto riportato dal sito, sarà rappresentato dal pacchetto Collector's Edition, che sarà disponibile sul modello 2024 nelle varianti RS, SS, e ZL1. La sesta generazione della Chevrolet Camaro è arrivata nel 2016 e tra i suoi punti di forza c’è il cambio manuale ed il motore V8.

La storia del modello, almeno nel nome, a quanto si legge, non terminerà, e questo suscita diversi interrogativi in merito ad un suo possibile futuro. Nel frattempo, la rivale storica, la Ford Mustang, va avanti per la sua strada, ed ha raddoppiato l’offerta anche mediante il Suv Mach-E, per cui rimane da capire se anche per Chevrolet ci sarà il passaggio all’elettrico con la Camaro. In ogni caso, la variante coupé con lo small-block rimarrà solo un ricordo.