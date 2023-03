Gruppo Bmw, impegno redditizio e sostenibile nell'elettrico

Il Gruppo Bmw conferma il suo impegno nella transizione verso l’elettromobilità, ma senza dimenticare il suo impegno nei confronti dei clienti, come dimostra una chart mostrata durante la conferenza annuale sui risultati 2022 a Monaco che ‘svela’ i futuri programmi di modelli 100% elettrici e con motore Ice elettrificato.

La previsione è che - a seconda delle condizioni di mercato nella seconda metà del decennio, dell'andamento dei prezzi e della disponibilità delle materie prime, oltre che del ritmo con cui si realizzerà un'infrastruttura di ricarica completa - ben prima del 2030 venga raggiungere una quota di Bev superiore al 50% del totale delle vendite del Gruppo.

E senza penalizzare i risultati finanziari o aumentare eccessivamente i listini. “Bmw sta dimostrando di poter fare entrambe le cose - ha affermato Nicolas Peter, membro del board di Bmw AG con responsabilità per le finanze - cioè gestire la più grande trasformazione dell’azienda, pur mantenendone la redditività”. “Il nostro portfolio, in particolare la nostra straordinaria gamma di veicoli elettrificati e modelli di lusso, lo rende possibile. Generiamo i fondi per l’innovazione dal flusso di cassa corrente.

E come in passato il nostro approccio rimane focalizzato sul futuro redditizio e sostenibile dell’azienda”. Per quanto riguarda le vendite dei modelli completamente elettrici, Bmw osserva che non solo i clienti già acquisiti nel Gruppo stanno passando ai Bev, ma anche i clienti di altre marche, di conquista, stanno optando per le auto 100% a batteria del Gruppo, cosa che potrà permettere all’azienda di guadagnare quote di mercato in futuro. “La sostanza è convincente - ha affermato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - ed è qui che i nostri modelli parlano da soli. Ecco perché ci aspettiamo che rappresentino il 15% delle nostre vendite totali nel 2023”.

La crescita è stata molto forte in Cina, dove le vendite di Bev sono più che triplicate fino alla fine di febbraio. “Dalla primavera del 2024 - ha svelato Zipse mostrando l’auto nascosta da un telo - la Serie 5 arriverà anche in una versione completamente elettrica, offrendoci un punto di forza davvero unico in questo segmento. E ci sarà anche come modello Bmw M Performance”.

L'arrivo della i5 Berlina nel segmento executive premium sarà seguito da quello della i5 Touring e permetterà a Bmw di continuare l'espansione sistematica della sua offerta completamente elettrica.