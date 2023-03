Volkswagen sceglie il Canada per il suo primo impianto di batterie fuori dall'Europa, approfittando della ricchezza canadese di materiali grezzi e degli incentivi americani che incoraggiano gli investimenti verdi in nord America. Il colosso tedesco ha scelto l'Ontario per il suo stabilimento e al momento non è chiaro se e quanta assistenza riceverà dall'Inflation Reduction Act o dal Ottawa per l'impianto.