Porsche: nel 2022 fatturato salito a 37,6 miliardi (+13,6%)

Porsche chiude il 2022 con un fatturato a 37,6 miliardi di euro, in crescita del 13,6% rispetto all'esercizio precedente. L'utile operativo del gruppo è stato di 6,8 miliardi di euro, superando di 1,5 miliardi di euro la cifra dell'anno precedente (+27,4%). Lo rende noto la società evidenziando che le consegne del "gruppo e il flusso di cassa netto del settore automobilistico hanno raggiunto nuovi massimi storici nel 2022".

Il rendimento operativo del gruppo sulle vendite è salito dal 16,0% al 18,0%. il consiglio direttivo ha proposto un dividendo di 1,01 euro per azione privilegiata. Dopo il successo dell'Ipo, le azioni Porsche hanno registrato un andamento positivo. Il prezzo delle azioni è passato dal prezzo di offerta di 82,50 euro a 114 euro (al 28 febbraio 2023). Ciò corrisponde a una capitalizzazione di mercato di 108 miliardi di euro.

Porsche conferma i suoi obiettivi a medio e lungo termine, con un rendimento operativo del gruppo sulle vendite per l'esercizio 2023 compreso tra il 17 e il 19 percento. La previsione si basa su un fatturato del gruppo compreso tra i 40 e i 42 miliardi di euro.

"In condizioni difficili, abbiamo ottenuto il risultato più forte nella storia di Porsche", afferma Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione commentando i risultati dell'anno scorso. "Siamo stati anche in grado - aggiunge - di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti entusiasmanti ancora una volta nel 2022. Questo è il risultato di una grande prestazione di squadra".

Porsche ha un portafoglio ordini ben nutrito ed è stata in grado di consegnare 309.884 veicoli ai clienti nell'anno scorso, nonostante gli effetti della guerra in Ucraina, le sfide della pandemia di coronavirus e le interruzioni della catena di fornitura globale. Ciò corrisponde a un aumento del 2,6% rispetto al 2021 (301.915 veicoli).

Nell'esercizio 2022, il flusso di cassa netto del settore automobilistico è aumentato da 3,7 a 3,9 miliardi di euro. "I nostri fattori di successo sono il miglioramento del posizionamento dei prezzi, il forte mix di prodotti, l'aumento delle vendite di veicoli, gli effetti dei tassi di cambio e la nostra rigorosa disciplina dei costi", afferma Lutz Meschke, vice presidente e membro del comitato esecutivo per le Finanze e l'It.

Porsche continua a portare avanti la sua strategia di lusso moderno. "Combiniamo un prodotto eccezionale con un'esperienza altamente personale. Con un marchio che si assume la responsabilità all'interno della società", aggiunge Oliver Blume. "Stiamo ampliando il nostro portafoglio prodotti con nuovi concetti di auto sportive. In futuro continueremo a concentrarci sulle edizioni limitate e ad ampliare il nostro programma Sonderwunsch. Vogliamo assecondare i desideri e lo stile di vita dei nostri clienti ancora di più di quanto non facciamo già, superando sempre le loro aspettative".