Porsche: l'80% dei veicoli completamente elettrici nel 2030

Porsche prosegue nella sua strategia sul fronte dell'elettrico. La Macan completamente elettrica, secondo quanto rende noto il gruppo presentando i risultati finanziari del 2022, è in dirittura d'arrivo e sarà disponibile per i clienti nel 2024.

La 718 completamente elettrica è prevista per la metà del decennio. A medio termine sarà disponibile solo come modello completamente elettrico. Sarà seguita dalla Cayenne completamente elettrica. La quarta generazione del Suv permetterà di sottolineare l'obiettivo di Porsche di consegnare più dell'80% dei suoi nuovi veicoli come modelli completamente elettrici nel 2030.

Porsche sta anche pianificando di espandere il suo portafoglio prodotti verso l'alto con un Suv completamente elettrico posizionato sopra la Cayenne. Questo nuovo concetto di veicolo è progettato per offrire forti prestazioni e funzioni di guida automatizzata con la tipica flyline Porsche, oltre a un'esperienza completamente nuova all'interno del veicolo. "In questo modo sottolineiamo e rafforziamo il nostro posizionamento di lusso sportivo. Stiamo osservando una crescita dei profitti in questo segmento, in particolare in Cina e negli Stati Uniti", spiega Blume.

Nel 2023, la Cayenne sarà sottoposta a uno degli aggiornamenti più completi nella storia di Porsche. Gli aggiornamenti del modello di terza generazione comprendono tre ibridi plug-in ulteriormente sviluppati e con maggiore autonomia. Porsche si è anche posta obiettivi ambiziosi di sostenibilità. Nell'ambito della sua strategia, l'azienda sta lavorando per ottenere una catena del valore a zero emissioni di carbonio per i suoi veicoli nel 2030. Nel 2022, Porsche ha anche creato un impianto pilota di e-carburanti con dei partner in Cile.