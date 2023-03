Toyota: con Zenith cartolarizza prestiti auto green da 538mln

Zenith Service, intermediario finanziario specializzato in soluzioni e servizi per la finanza strutturata in Italia, ha perfezionato con Toyota la prima cartolarizzazione di prestiti auto green in Europa per 538,6 milioni di euro.

Come si legge in una nota si tratta, in particolare, della cartolarizzazione inaugurale di Toyota Financial Services, collateralizzata da prestiti finalizzati all'acquisto di veicoli ibridi, plug-in o elettrici erogati con target zero emissione di CO2, prima transazione in Europa con tali caratteristiche.

Zenith ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo, "Koromo Italy Srl", svolgendo i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent, Back-up Servicer Facilitator e Rappresentante degli obbligazionisti.

Con questa operazione Zenith, sottolinea il comunicato, "si conferma quale operatore innovativo e sensibile alle tematiche ambientali nel settore delle cartolarizzazioni italiane, aprendo un nuovo segmento rivolto ad investitori attenti alle dinamche ESG".