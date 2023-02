Mercedes, cautela su 2023 monitorando mondo e Ucraina

Per il 2023 il Gruppo Mercedes Benz prevede un fatturato al livello dell'anno precedente, con un utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) leggermente al di sotto del livello del 2022.

Nello specifico il ritorno sulle vendite rettificato del settore automobili dovrebbe essere posizionato nella forchetta 12-14% e quello dei Van fra il 9 e l'11%. I fattori che possono influenzare le attività del Gruppo nel 2023 sono le condizioni economiche mondiali caratterizzate da un eccezionale grado di incertezza.

Ma anche sviluppi macroeconomici imprevisti, in particolare da eventi geopolitici e dalla politica commerciale. Oltre alla guerra della Russia in Ucraina, esempi di ciò includono un ulteriore inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e un ulteriore deterioramento delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Cina.

Inoltre, come nell'anno precedente, l'ulteriore corso della pandemia di Covid-19, in particolare in Cina, potrebbe portare a interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali. Altri colli di bottiglia sono nelle forniture, in particolare quelli che interessano i semiconduttori, e rimangono una grande fonte di incertezza.

Anche la volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tassi di inflazione costantemente elevati o in costante aumento, tassi d'interesse in forte aumento e un rallentamento ancora più marcato della crescita economica possono avere un impatto sui rischi e sulle opportunità descritti nelle singole categorie. Questo lo scenario descritto nel corso della conferenza sui risultati annuali trasmessa in streaming da Stoccarda. "Abbiamo ridisegnato Mercedes-Benz per essere un'azienda più redditizia grazie alla nostra attenzione per i prodotti desiderabili e alla gestione disciplinata dei margini e dei costi".

"Non possiamo controllare gli eventi macro o mondiali, ma il 2022 è stato un esempio di come ci stiamo muovendo nella giusta direzione - ha affermato il presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG Ola Kaellenius - e abbiamo accelerato il nostro passo per diventare come leader tecnologici nella guida elettrica e automatizzata".

"Il prossimo capitolo della nostra trasformazione - ha anticipato Kaellenius - sarà svelato il prossimo 22 febbraio durante l'evento Mercedes-Benz Strategy Update in California".