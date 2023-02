Gruppo Volkswagen esamina e rivede i programmi industriali

Secondo quanto aveva stabilito il nuovo numero uno del Gruppo Volkswagen Oliver Blume - che aveva rinviato la riunione dedicata alla pianificazione da novembre a febbraio - il consiglio di sorveglianza della Casa di Wofsburg si è riunito venerdì per discutere il corso per i prossimi anni.

Si tratta tradizionalmente di un evento dedicato a investimenti, utilizzazione di impianti e di investimenti (in questo momento vincolati) con miliardi di euro bilanciati negli stanziamenti per le fabbriche.

Nel pomeriggio di venerdì Volkswagen ha confermato che l'incontro ha avuto luogo ma non ha diffuso dettagli.

Nell'ambito del piano quinquennale, "il comitato esecutivo ha colto l'opportunità per esaminare tutti i progetti e gli investimenti e per esaminarne la fattibilità", si legge in una nota.

Negli ultimi mesi, Volkswagen ha affinato la strategia di prodotto all'interno del Gruppo, elaborato una chiara tabella di marcia per software e piattaforme e portato avanti l'elettrificazione delle sue sedi.

Per attendere informazioni più dettagliate occorrerà attendere la conferenza stampa annuale del 14 marzo, ma - in base a quanto aveva anticipato il capo del marchio Volkswgen Thomas Schäfer parlando con il magazine Autocar al Salone dell'auto di Los Angeles nello scorso dicembre - uno dei punti centrali in discussione potrebbe essere un 'dietrofront' sui tempi e le modalità del progetto Trinity, con la ristrutturazione dell'impianto di Wolfsburg ritardata dal 2026 al 2030.