Nissan-Renault: media, verso un riequilibrio dell'alleanza

Negoziati in dirittura d'arrivo per Nissan e Renault, concentrate a 'riequilibrare' la loro alleanza ventennale, con le due case auto determinate a sfruttare le loro sinergie nei Paesi in via di sviluppo. É quanto anticipa l'emittente pubblica giapponese Nhk, che cita fonti a conoscenza del dossier, attualmente in fase di finalizzazione, destinato a portare la collaborazione ad un nuovo livello. L'intesa tra i due costruttori risale al 1999, quando l'azienda giapponese era sull'orlo del fallimento, e l'allora amministratore delegato Carlos Ghosn venne mandato in Giappone a guidare il processo di revisione, rilevando il 43% del capitale azionario di Nissan. Ad oggi la casa nipponica controlla invece il 15% del suo partner ma non possiede i diritti di voto a causa delle normative francesi. I nuovi accordi dovrebbero portare a una riduzione della quota di controllo di Renault equivalente a quella di Nissan con l'aggiunta dei diritti di voto e una partecipazione di quest'ultima a una nuova venture appena creata dal gruppo francese specializzata nella produzione di veicoli elettrici. Le strategie di espansione dei due colossi auto si concentrerebbero inoltre in India e nei Paesi dell'America Latina e dell'America centrale. All'alleanza partecipa anche la Mitsubishi - che si è unita successivamente, dopo che nel 2016 Nissan ha acquisito una partecipazione del 34%. Secondo la stampa giapponese le modifiche potrebbero essere approvate da Nissan nella riunione straordinaria del consiglio di amministrazione, in programma a Londra il 6 febbraio.