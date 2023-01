Volkswagen: Andreas Mindt nuovo responsabile del design

Andreas Mindt, attualmente direttore del design di Bentley, dal 1.febbraio 2023 sarà il nuovo responsabile del design del marchio Volkswagen. Prende la posizione di Jozef Kabaň, nominato Creative Art director Volkswagen, che si occuperà dello sviluppo di soluzioni di mobilità del brand proiettate al futuro.

Entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1996, dopo essersi laureato presso la Scuola di Design dell'Università di Pforzheim, Andreas Mindt nel 2014 aveva già ricoperto diverse posizioni presso il marchio Volkswagen. Infatti, aveva lavorato sul design della prima generazione della Tiguan e sull'esterno della Golf 7.

Dal 2014 al 2021, inoltre, ha guidato il riallineamento del design esterno di Audi, prima di passare, nel 2021, a ricoprire il ruolo di Director of Bentley Design.

Kai Grünitz, membro del Cda del marchio Volkswagen, e responsabile dello Sviluppo tecnico, ha dichiarato: "In qualità di Chief Designer del marchio Volkswagen, Jozef Kabaň ha dimostrato che il design implica più del semplice styling dei singoli modelli. Attraverso il suo vocabolario di design ha già lasciato il segno su tutta la nostra gamma. Andreas Mindt darà forma al linguaggio del design Volkswagen nella prossima fase decisiva della nostra trasformazione".