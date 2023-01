Iveco Group: Idv (difesa), accordo con Horiba Mira

Idv, il marchio di Iveco Group specializzato nei mezzi per la difesa e la protezione civile, annuncia di aver sottoscritto un accordo per acquisire una partecipazione di controllo in Mira Ugv, la divisione veicoli terrestri senza equipaggio di Horiba Mira, un fornitore globale di ingegneria automotive, servizi di ricerca e di test, con sede nel Regno Unito. L'accordo combina le competenze di Idv nella produzione di veicoli per la difesa, il suo know-how tecnologico e le capacità di produzione globale con la leadership di Horiba Mira nelle soluzioni all'avanguardia per i veicoli terrestri senza equipaggio. Grazie alle sue capacità nell'integrazione di sistemi nella più ampia gamma di piattaforme multi-terreno, Idv beneficerà dell'esperienza pionieristica acquisita da Horiba Mira nella tecnologia dei veicoli pilotati a distanza, telecontrollati e autonomi. Questa operazione supporterà ulteriormente Iveco Group nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici a lungo termine. Inoltre, con questo accordo, Idv conferma la sua focalizzazione sull'eccellenza tecnologica e l'innovazione, per fornire le soluzioni più avanzate per la mobilità e la protezione atte a soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore della difesa.