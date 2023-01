Lamborghini sigla una partnership con Hankook

Le Lamborghini che correranno nel Super Trofeo in Europa, Asia e Nord America, monteranno pneumatici Hankook.

Precisamente, il nuovo Hankook Ventus Race, appositamente ideato per l'impiego sulle Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 Infatti, è stata annunciata una partnership pluriennale tra la Squadra Corse ed il marchio coreano, che diventa fornitore unico degli pneumatici di tutte e tre le serie continentali.

Il brand di pneumatici, inoltre, sarà presente ad ogni appuntamento del Lamborghini Super Trofeo mediante un "Hankook Village", al fine di garantire sempre un supporto tecnico ai team.

Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di iniziare questa nuova collaborazione insieme ad un partner tecnico del valore di Hankook. Siamo altresì certi che la piattaforma del Lamborghini Super Trofeo sia il primo step per una partnership tecnica a lungo termine che porterà risultati importanti per entrambe le parti".