Škoda Auto 2022, perde globalmente 16,7% pur con boom India

Nonostante le incertezze e le sfide dello scorso anno, Škoda Auto ha consegnato nel 2022 un totale di 731.300 veicoli a livello globale (-16.7% rispetto al 2021) ma mantiene un elevato portafoglio ordini, a dimostrazione della forte domanda dei clienti.

La rapida crescita di popolarità del modello elettrico Enyaq iV (+20%) evidenzia il successo dell'offensiva di Škoda nei Bev, questo mentre i modelli con motore termico rimangono molto popolari.

Analizzando la presenza globale del brand, Octavia riscuote il maggior successo seguita dai suv Kamiq e Kodiaq. Nel 2022, Škoda ha anche rafforzato la presenza nel mercato indiano, strategico per la Casa boema, dove le consegne sono più che raddoppiate. Un altro passo fondamentale per sfruttare il potenziale di crescita sarà l'espansione nel mercato vietnamita.

In dettaglio in Europa Occidentale sono state immatricolate 377.000 unità ( -7.8% rispetto al 2021); in Europa Centrale 148.000 (-9.8%); in Europa Orientale, Russia esclusa 31.600 (-11.9%); in Cina 44.600 (-37.4%); in India 51.900 (+127.7%) e in altri Paesi 60.000 (-29.3%).

"La nostra azienda sta facendo progressi costanti - ha commentato Klaus Zellmer, ceo Škoda Auto - grazie a una gamma di modelli attraente che comprende auto elettriche e a combustione interna. Con l'accelerazione della nostra offensiva Bev, siamo ben posizionati per i prossimi anni e continueremo a consolidare il ruolo della Repubblica Ceca come hub chiave per l'automotive e per la mobilità elettrica. Abbiamo costruito basi solide per guidare con successo Škoda anche nel 2023, quando sveleremo importanti novità".

Nel mercato italiano nel 2022 Škoda ha immatricolato 24.918 vetture, mantenendo i volumi dei 12 mesi precedenti (24.965 unità) a causa del sensibile allungamento dei tempi di consegna.

Positivo l'aumento della quota di mercato della Casa boema in Italia, che arriva all'1,9% contro l'1,7% del 2021. Kamiq si conferma il modello più richiesto tra i clienti privati italiani seguito dalla quarta generazione di Fabia, al suo primo anno pieno di commercializzazione. Molto positivo anche il riscontro ottenuto dai suv Karoq e Kodiaq, entrambi sottoposti a restyling e miglioramento delle dotazioni di sicurezza e connettività nel corso del 2022. Nelle flotte aziendali resta best seller la Octavia Wagon.