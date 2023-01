Russia: crolla la vendita di auto, -59% nel 2022

Nel 2022 le vendite di auto in Russia sono crollate del 59% rispetto all'anno precedente fino a scendere a 687.000 veicoli venduti nel corso di tutto l'anno: lo ha dichiarato il presidente del Comitato dei produttori di automobili presso l'Associazione delle imprese europee (Aeb) Alexey Kalitsev, ripreso dalla Tass. Come spiega l'Afp, le sanzioni internazionali contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina hanno messo fine a due decenni di investimenti in Russia delle case automobilistiche di tutto il mondo.

L'inflazione al 12% ha inoltre ridotto il potere di acquisto dei cittadini russi.