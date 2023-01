Porsche, Usa e Cina rovinano la festa per un 2022 positivo

Sono stati i clienti statunitensi e quelli cinesi a compromettere il risultato (peraltro positivo) delle vendite di Porsche nel 2022, proprio nell'anno dell'importante quotazione in borsa del costruttore di auto sportive.

Scorrendo le tabelle con le immatricolazioni negli scorsi 12 mesi si scopre infatti che delle 309.884 auto consegnate da Porsche ai clienti (+3% rispetto all'esercizio 2021) il venduto in Nordamerica è stato di 79.260 unità, cioè 94 più dello scorso anno, mentre in Cina - che è il maggiore mercato mondiale per Porsche - il segno è addirittura passato al negativo (-2%) in quanto lo scorso anno sono state totalizzate 93.286 immatricolazioni contro le 95.671 del 2021. "L'anno passato è stato caratterizzato da numerose sfide legate al conflitto in Ucraina, alle interruzioni delle catene di fornitura e alla crisi dei semiconduttori, che ci hanno messo a dura prova - ha dichiarato Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione e responsabile vendite e marketing di Porsche AG - Per questo sono ancora più orgoglioso dei risultati ottenuti da tutto il team di Porsche. In questo difficile contesto, siamo comunque riusciti a realizzare il sogno di possedere una Porsche per un numero di clienti più elevato che mai".

Le cose sono andate meglio, rispetto a Usa e Cina, in Europa dove le 62.685 Porsche consegnate nel 2022 corrispondono a un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. In Germania, il mercato nazionale della Casa di Zuffenhausen, le consegne sono state 29.512 pari a un aumento del 3%. Ancora meglio l'area dei mercati emergenti e d'oltremare che ha fatto registrare - con 45.141 vetture consegnate ai clienti - un incremento del 13%. Anche nel 2022, i modelli più richiesti sono stati i suv del Marchio: Cayenne ha totalizzato 95.604 consegne seguito da Macan con 86.724 esemplari immatricolati. Con 40.410 consegne (+5%), anche l'iconica 911 si conferma un modello molto richiesto. La berlina sportiva Panamera è stata consegnata a 34.142 clienti (+13%).

In sensibile calo invece (-16%) le consegne per l'elettrica Taycan immatricolata globalmente nel 2022 in 34.801 esemplari.

Questa criticità - si legge nella nota - è dovuta ai problemi di approvvigionamento e alla limitata disponibilità di componenti, che hanno colpito in particolare le auto sportive elettriche. Infine 718 Boxster e 718 Cayman che hanno registrato 18.203 consegne ai clienti.