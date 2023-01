Mercedes-Benz Vans, +4% nelle consegne globali 2022

Mercedes Benz Vans nel 2022 ha consegnato 411.000 unità in tutto il mondo, tra cui 14.700 eVans. L'aumento in percentuale è del 4%, mentre tra i veicoli elettrici l'incremento positivo è del 15%. Entrando nello specifico, da gennaio a dicembre 2022, Mercedes Benz Vans ha consegnato 66.400 furgoni a uso privato dei modelli Classe V, EQV e Classe T (+9%), mentre le vendite dei furgoni a uso commerciale (e)Sprinter, (e)Vito, (e)Vito Tourer e Citan sono state superiori a quelle dell'anno precedente del 3%, per un totale di 344.600 unità.

Ottimo il trimestre finale, grazie a un buon mix di vendite e prodotti che ha portato ad un aumento delle consegne.

Da ottobre a dicembre 2022, infatti, ha venduto 121.500 veicoli in tutto il mondo, precisamente il 14% in più.

Di particolare rilevanza il risultato commerciale della Germania, con un + 45% nel 4° trimestre 2022, e dell'Europa, con un 24% in più nello stesso arco temporale.

Le vendite dei veicoli di medie dimensioni (e)Vito, (e)Vito Tourer nel segmento premium e della Classe V e EQV nel segmento di lusso sono cresciute dell'11%, raggiungendo le 47.500 unità nel quarto trimestre del 2022.

Nel segmento dei grandi veicoli l'incremento è stato del 9%, visto che sono state consegnate 66.000 unità dello Sprinter, incluso l'eSprinter, mentre in quello dei piccoli veicoli, le vendite del Citan e della Classe T sono più che raddoppiate: nel 4° trimestre 2022 ne sono state vendute 8.000 unità che equivalgono ad un aumento percentuale del 125%.

L'aumento delle vendite future verrà favorito da un'organizzazione di vendita incentrata sulle diverse esigenze dei clienti internazionali. Attualmente, il Nord America rappresenta la regione estera più importante, con una crescita del 20% nel 2022, anno in cui sono state consegnate 73.800 unità di Sprinter e Metris (Vito).

Nel mercato tedesco l'incremento delle vendite nello stesso periodo è stato del 15%, con 113.200 furgoni consegnati.

Inoltre, a partire dal primo trimestre del 2023, con l'arrivo dell'eCitan ed dell'EQT, l'intera gamma di prodotti sarà elettrificata.