Stellantis si conferma leader di mercato in America del Sud

Stellantis si conferma nel 2022 al vertice delle vendite per l'intera America del Sud, trainata dai successi in Brasile del pick-up compatto Fiat Strada, veicolo più acquistato del Paese, dalla leadership di Jeep tra i Suv e dal record storico di consegne di Peugeot. Il gruppo ha bissato il risultato dello scorso anno, totalizzando il 23,12% delle immatricolazioni dell'intero continente, con primo posto ribadito in Brasile e Argentina e conquistato in Cile.

Nel complesso, Stellantis nel 2022 ha consegnato in America del Sud 843.000 veicoli, di cui 646.700 in Brasile, con una quota sul mercato locale del 32,9%, 116.700 in Argentina (30,7%), 46.700 in Cile (10,9%) e 33.700 negli altri paesi del continente.

Nel dettaglio, in Brasile il marchio Fiat si conferma al vertice con 430.000 unità vendute (quota 21,9%), di cui 112.463 esemplari di Fiat Strada, veicolo più amato del mercato locale per i secondo anno consecutivo. Di rilievo anche i risultati del city Suv Mobi (72.760 unità) e della compatta Argo (64.022 unità). Leader nei Suv, il brand Jeep ha consegnato nel 2022 in totale 137.444 mezzi (20% del mercato), con i modelli Compass e Commander a trainare guidare la gamma. Storica affermazione, poi, di Peugeot: la Casa del Leone ha messo a segno un anno record con 41.740 veicoli (+41% sul 2021, e quota del 2,1%) e con la 208 acquistata da 29.901 automobilisti. Per Citroën crescita del 37%, grazie al lancio di Novo C3, immatricolata in 10.835 esemplari. Ottima performance anche del brand statunitense Ram, con +81% sull'anno precedente e 5.056 consegne.

In Argentina il gruppo Stellantis nel 2022 ha consegnato 116.000 vetture e commerciali, pari al 30,7% del mercato. La più venduta è stata la compatta Cronos, prima in classifica per 30 mesi consecutivi: ha totalizzato 38.000 unità, davanti a un altro modello del gruppo, la Peugeot 208, seconda assoluta con 25.649 esemplari. Nel settore premium, leadership di DS con i Suv DS7 Crossback e DS3 Crossback. Da sottolineare che proprio in Argentina Fiat ha fatto registrare nel 2022 la produzione nella fabbrica di Ferreyra della Cronos numero 250.000 mentre Peugeot ha assemblato la 208 numero 100.000 nell'impianto di El Palomar.